سفير مصر بكوريا الجنوبية: نرحب بشراكات سول فى إنشاء العاصمة الإدارية

كتب أحمد جمعة

افتتح السفير خالد عبد الرحمن سفير جمهورية مصر العربية في كوريا الجنوبية ظهر أمس الثلاثاء أعمال الندوة التي دعت اليها الوكالة الكورية المعنية بمشروع مدينة سيجونج NAACC (العاصمة الإدارية الجديدة بكوريا الجنوبية)، بشأن فرص الاستثمار بالعاصمة الإدارية الجديدة بالتعاون مع شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، وذلك بمقر معهد التكنولوجيا الصناعية والبيئةKEITI بالعاصمة سول، بحضور ممثلي كبريات المؤسسات والشركات الكورية العاملة في مجال البنية التحتية والتشييد والمدن الذكية وتكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا الخضراء والطاقة المتجددة.

والقى السفير خالد عبد الرحمن كلمة أكد خلالها على الأهمية التي توليها الحكومة المصرية لمشروع إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، باستخدام وتوظيف احدث النظم والتكنولوجيات الحديثة في مجال تشييد وإدارة المدن الذكية والخضراء، مشددا على الترحيب الحكومي المصري بتدشين الشراكات والعمل مع المؤسسات والشركات العالمية – ومن ضمنها المؤسسات والشركات الكورية بطبيعة الحال – في مشروع إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، منوها الى امكانية توظيف مذكرة التفاهم التي وقعت مؤخرا بين شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية والوكالة الكورية المعنية بمشروع مدينة سيجونج في مجال التعاون وتبادل الخبرات، في سبيل تدشين شراكة وتعاون فيما بين مصر وكوريا الجنوبية حول مشروعات البناء والتشييد والمدن الجديدة والذكية – وعلى رأسها مشروع انشاء العاصمة الإدارية الجديدة.

شاركت في الندوة كبريات المؤسسات والشركات الكورية العاملة في مجال البنية التحتية والتشييد والمدن الذكية وتكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا الخضراء والطاقة المتجددة، والتي أكد ممثلوها على الأهمية التي يوليها الجانب الكوري لتطوير العلاقات الثنائية وتدشين الشراكات الاقتصادية مع مصر في المجالات المختلفة – وعلى رأسها مجال تطوير وإدارة العاصمة الإدارية الجديدة، سيما في ظل ما لدي المؤسسات والشركات الكورية من خبرات في هذا المجال، كما اهتم الحضور من ممثلي المؤسسات والشركات الكورية بالإستفسار عن خطة العمل الحكومية واستبيان ومعرفة سير العمل بالمشروعات والمراحل المختلفة بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة وفرص الاستثمار المتاحة أمام الشركات الكورية في هدا الصدد.