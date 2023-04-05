اليوم السابع
Ads
الخميس، 06 أبريل 2023 12:07 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

سد النهضة وليبيا.. رسائل الرئيس السيسي بمؤتمر مع نظيره القبرصى.. إنفوجراف

الأربعاء، 05 أبريل 2023 10:32 م
سد النهضة وليبيا.. رسائل الرئيس السيسي بمؤتمر مع نظيره القبرصى.. إنفوجراف الرئيس السيسي ونظيره القبرصى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على أهمية تحقيق نقلة نوعية فى كافة جوانب التعاون الثنائى بين مصر وقبرص، وعلى رأسها التعاون فى قطاع الطاقة، بما يشمل مشروع الربط الكهربائى ونقل الغاز القبرصى لمحطتى الإسالة فى مصر، أو التعاون فى أطر جديدة مثل مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة؛ وأشار الرئيس السيسى إلى أهمية العمل على زيادة معدلات التبادل التجارى، ودعم التعاون فى جميع المجالات التنموية والاقتصادية، فضلًا عن استمرار العلاقات العسكرية المتميزة.

 

وفى هذا الإنفوجراف نرصد أبرز ما جاء فى المؤتمر الصحفى المشترك مع الرئيس القبرصى:

رسائل الرئيس السيسى خلال المؤتمر الصحفى مع نظيره القبرصى (1)

رسائل الرئيس السيسى خلال المؤتمر الصحفى مع نظيره القبرصى (1)

 

توافق الرئيس السيسى مع الرئيس القبرصي على استمرار التنسيق الوثيق على المستوى السياسي إزاء كافة القضايا

 

أكد الرئيس السيسى على ثوابت رؤية مصر المبدئية إزاء أهمية تحقيق الأمن والاستقرار فى منطقة شرق المتوسط

رسائل الرئيس السيسى خلال المؤتمر الصحفى مع نظيره القبرصى (2)
رسائل الرئيس السيسى خلال المؤتمر الصحفى مع نظيره القبرصى (2)

 

أكد على موقف مصر الثابت من القضية القبرصية ودعم مساعى تسويتها وفق مقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن

 

اتفق الجانبان على أهمية الإعداد الجيد للجولة الثانية من اللجنة العليا المشتركة لتحقيق نقلة نوعية فى كافة جوانب التعاون الثنائى وعلى رأسها قطاع الطاقة

 

العمل على زيادة معدلات التبادل التجارى والتعاون فى جميع المجالات واستمرار العلاقات العسكرية المتميزة

 

اتفق الرئيسان على أهمية الإعداد الجيد للقمة القادمة لآلية التعاون الثلاثى بين مصر وقبرص واليونان والتى تستضيفها مصر خلال العام الجارى

رسائل الرئيس السيسى خلال المؤتمر الصحفى مع نظيره القبرصى (3)
رسائل الرئيس السيسى خلال المؤتمر الصحفى مع نظيره القبرصى (3)

 

توافق الرئيسان على أهمية إجراء الاستحقاقات الانتخابية فى ليبيا في أقرب وقت

 

شدد الرئيسان على أهمية خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضى الليبية لاستعادة ليبيا سيادتها ووحدة أراضيها

 

فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية

أكد الرئيس على ضرورة تضافر الجهود الدولية لتجنب تصاعد العنف ووقف الاستيطان

 

دفع جهود التسوية النهائية من أجل إحلال السلام وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية وعلى أساس حل الدولتين

 

أكد الرئيس السيسى لنظيره القبرصي على المساعى المصرية للتوصل إلى اتفاق قانونى وملزم لملء وتشغيل السد مع الحفاظ على أمن مصر المائى الذى لا تفريط فيه

 


سد النهضة

الرئيس السيسى

ليبيا

مصر وقبرص

مصر وقبرص واليونان

الرئيس القبرصى



الموضوعات المتعلقة

رئيس قبرص فى مؤتمر صحفى مشترك: ناقشت مع الرئيس السيسي تعزيز العلاقات الثنائية.. ويؤكد: مصر استطاعت قيادة مشروع منتدى شرق المتوسط للغاز بنجاح.. وشراكتنا مع القاهرة تتسم بالاحترام المتبادل

الأربعاء، 05 أبريل 2023 08:45 م

مراسم استقبال رسمية لرئيس قبرص داخل قصر الاتحادية

الأربعاء، 05 أبريل 2023 08:36 م

الرئيس القبرصى خلال مؤتمر صحفى مع الرئيس السيسي: رمضان كريم

الأربعاء، 05 أبريل 2023 08:22 م

رئيس قبرص: شراكتنا مع مصر ناجحة وتتسم بالاحترام المتبادل

الأربعاء، 05 أبريل 2023 08:10 م

الرئيس القبرصى: مصر استطاعت قيادة مشروع منتدى شرق المتوسط للغاز بنجاح

الأربعاء، 05 أبريل 2023 08:05 م

رئيس قبرص: اتفقت مع الرئيس السيسى على عقد الاجتماع الثانى للجنة المشتركة

الأربعاء، 05 أبريل 2023 08:03 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة