اليوم السابع
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الأربعاء، 05 أبريل 2023 09:06 ص
أكرم القصاص
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زلزال بقوة 6.8 درجة على مقياس ريختر يضرب بنما

الأربعاء، 05 أبريل 2023 07:55 ص
زلزال بقوة 6.8 درجة على مقياس ريختر يضرب بنما مقياس ريختر - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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ضرب زلزال بلغت قوته 6.8 درجة على مقياس ريختر في البحر قرب جزيرة كويبا البنمية، وفقا لما أفاد به معهد علوم الأرض بجامعة بنما.

وذكرت منصة "نيوزروم بنما" البنمية أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات، مشيرة إلى أنه تبعه هزة تابعة بلغت قوتها 4.2 درجة على مقياس ريختر.

وشعر بالزلزال العديد من المدن البنمية بما في ذلك العاصمة بنما سيتي.

ولم ترد حتى الآن أي معلومات عن وقوع دمار أو إصابات أو ضحايا بشرية جراء الزلزال، كما لم يصدر أي إنذار بشأن احتمال موجات تسونامي في المنطقة.

 


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بنما

جزيرة كويبا البنمية

جامعة بنما



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