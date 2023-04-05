زلزال بقوة 6.8 درجة على مقياس ريختر يضرب بنما

وذكرت منصة "نيوزروم بنما" البنمية أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات، مشيرة إلى أنه تبعه هزة تابعة بلغت قوتها 4.2 درجة على مقياس ريختر.

وشعر بالزلزال العديد من المدن البنمية بما في ذلك العاصمة بنما سيتي.

ولم ترد حتى الآن أي معلومات عن وقوع دمار أو إصابات أو ضحايا بشرية جراء الزلزال، كما لم يصدر أي إنذار بشأن احتمال موجات تسونامي في المنطقة.