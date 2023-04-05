رفع 4463 طن قمامة و2318 طن أتربة من شوارع مدينة الأقصر خلال 30 يوم

الأقصر – أحمد مرعى

تابع اللواء دكتور على الشرابي رئيس مدينة الأقصر، على مدار 30 يوماً، تنفيذ حملات نظافة الشوارع والميادين ورفع القمامة والأتربة بنطاق مدينة الأقصر، بإشراف سكرتير عام مدينة الأقصر أحمد أبو عيش ورؤساء الأحياء والنظافة والتجميل ووحدة التدخل السريع والحملة الميكانيكية، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بضرورة الإشراف والمتابعة الدورية لأعمال التجميل والنظافة.

وأوضح اللواء دكتور علي الشرابي، فى بيان صحفى، أنه تم رفع 4463 طن قمامة و2318 طن أتربة وتراكمات من الشوارع والميادين، وذلك على مدار شهر مارس الماضي، مشيرا إلى إستمرار أعمال لمتابعة تنفيذ وتكثيف ورفع كفاءة النظافة والتجميل، ورفع كفاءة الحدائق والجزر الوسطى من خلال المرور على جميع الأحياء وقطاعات النظافة.

وأضاف رئيس مدينة الأقصر، أنه شملت الحملات شارع مرحبا والكورنيش وخالد بن الوليد والجولي فيل ونجوع الفاخورة والدقاديق ونجع العرب، وميدان المكتبة وشارع بولا ومنطقة السيد يوسف وأمام معبد الكرنك وبارك الحنطور، ورفع التراكمات من داخل مواقف سيارات الزينية والحبيل، وشارع التلفزيون والمدينة وأحمد عرابي والحرية والخليج ونزلة أحمد هاشم ورؤية وشارع الصنايع، كما تم مراجعة الخلايا والأعمدة وتدعيم الانارة ورفع كفاءة الأعمدة من أمام شركة ايزيس للسياحة بشارع مطار الأقصر الدولي، وتركيب عدد 18 عمود إنارة جديد بشارع موقف البياضية.

فيما عقد اللواء دكتور على الشرابى رئيس مدينة الأقصر، فعاليات لقاء "اليوم المفتوح" الذي يعقده أسبوعيا للمواطنين بمقر ديوان عام مجلس مدينة الأقصر، وذلك في إطار تكليفات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بعقد لقاء أسبوعي للمواطنين كل في مركزه ومدينته، لبحث شكاوى المواطنين وتوفير الحلول والبدائل المناسبة، في إطار القانون والمتاح من الإمكانيات، لسرعة اتخاذ الحلول والاتفاق على خطوات وإجراءات التنفيذ.