رسالة الإمام.. ثلاث رسائل هامة فى الحلقة الـ 13 يرصدها الداعية خالد الجمل

كتب لؤى على

شهدت الحلقة الثالثة عشر من مسلسل رسالة الإمام ، الذى يتناول فترة زمنية مهمة فى حياة الإمام الشافعى، ويعرض ضمن مسلسلات رمضان 2023، عدد من رسائل الامام الشافعى، حيث قال الداعية الاسلامي خالد الجمل، ان الحلقة الثانية عشر تضمنت عدد من الرسائل وذلك على النحو الآتى:

خلاصة رسائل الإمام الشافعى- الحلقة الثالثة عشر

ثلاثة رسائل هامة:

١ - "الموعظة للعوام والنصيحة للأخوة والتذكرة للخواص"

(أهمية اختيار نوع الخطاب تبعا لنوع المخاطب)

٢ - قال قائل له: "أخشي يا إمام أن يتهمك الخصوم بموالتك للوالي لمصاحبتك لابنه في السفر فقال الإمام: "لا حاجة لي إلا تبليغ العلم"

(بلغ العلم للجميع مهما كان ما سيقولونه عنك)

٣ - قال لولده "لو لم تساعد هذه المرأة المكلومة في البحث عن ولدها لقلت أنك لست أهلا للعلم النافع"

(العلم وسيلة وليس هدفا)