رسالة الإمام.. ثلاث رسائل هامة فى الحلقة الـ 13 يرصدها الداعية خالد الجمل

شهدت الحلقة الثالثة عشر من مسلسل رسالة الإمام، الذى يتناول فترة زمنية مهمة فى حياة الإمام الشافعى، ويعرض ضمن مسلسلات رمضان 2023، عدد من رسائل الامام الشافعى، حيث قال الداعية الاسلامي خالد الجمل، ان الحلقة الثانية عشر تضمنت عدد من الرسائل وذلك على النحو الآتى:
خلاصة رسائل الإمام الشافعى- الحلقة الثالثة عشر
ثلاثة رسائل هامة:
١ - "الموعظة للعوام والنصيحة للأخوة والتذكرة للخواص"
(أهمية اختيار نوع الخطاب تبعا لنوع المخاطب)
٢ - قال قائل له: "أخشي يا إمام أن يتهمك الخصوم بموالتك للوالي لمصاحبتك لابنه في السفر فقال الإمام: "لا حاجة لي إلا تبليغ العلم"
(بلغ العلم للجميع مهما كان ما سيقولونه عنك)
٣ - قال لولده "لو لم تساعد هذه المرأة المكلومة في البحث عن ولدها لقلت أنك لست أهلا للعلم النافع"
(العلم وسيلة وليس هدفا)
مسلسل رسالة الإمام يعرض على منصة Watch IT، وعلى قناة dmc في تمام الساعة 6:30 مساء، والإعادة الساعة 6:15 والساعة 11 صباحا، وعلى المحور الساعة 7 مساء، والإعادة 5:00 صباحا و 12:00 مساء، وفي الساعة 10:45 مساء على قناة الحياة والإعادة 11:15 صباحا، وعلى قناة CBC في الساعة 12:15 صباحا ويعاد في الساعة 5 صباحا.
يشار إلى أن مسلسل رسالة الإمام من بطولة خالد النبوي، أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلي، أحمد الرافعى، سلمى أبو ضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي أبرزهم السوريين خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub – سعدى وجوهر ويعرض علي قناة الحياة وdmc و cbc.
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