رئيس مدينة إسنا يتابع سير العمل بمشروعات حياة كريمة

الأقصر - أحمد مرعى

عقد اللواء هشام السعدي رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر ، اجتماعا تنسيقيا موسعا لمتابعة سير العمل بمشروعات حياة كريمة بالمركز، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وضمن المشروع القومي لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة "، وبناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وحضر الاجتماع كلا من المهندسة صباح منصور، و عبد الرحيم طايع نائبا رئيس المركز، والمهندس أسعد مصطفي منسق الجهاز المركزي للتعمير، ومسئولى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر ، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بإسنا ، والشركة المصرية للاتصالات، ومسئول مشروعات الكهرباء بجهاز التعمير ومسئول الهيئة العامة للطرق والكباري ومسئول ادارة التخطيط .

وتم خلال الاجتماع مناقشة التنسيق بين مسئولى المرافق بمبادرة "حياة كريمة" للتجهيز لتنفيذ مشروع رصف طرق داخل قرية النجوع وتوماس الوسطي.

وأكد اللواء هشام السعدي رئيس مركز ومدينة إسنا، أنه يتم العمل على قدم وساق في الصرف الصحي بقرية النمسا، كما أنه جاري العمل بمشروع الصرف الصحي بقرية الشغب، وكذلك يتم العمل فى غرف خط انحدار محطة الحليلة التابع لمجلس قروى الحلة، كما يتم أيضاً العمل بخطوط الصرف الصحي بقرية الكيمان الكوم الشرقي، وكذلك استمرار العمل فى إنشاء محطات الرفع الرئيسية والفرعية لقرية الكلابية التابعة لقرية الحلة للصرف الصحى.

ويتم العمل بالصرف الصحي بالقرايا ضمن مبادرة حياة كريمة، بتنفيذ شركة المقاولون العرب تحت إشراف المهندس محمود عبدالعاطي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بجهاز مشروعات محافظة الأقصر، وجاري متابعة جميع المشروعات الجاري تنفيذها.



