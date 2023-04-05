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رئيس قبرص: شراكتنا مع مصر ناجحة وتتسم بالاحترام المتبادل

الأربعاء، 05 أبريل 2023 08:10 م
رئيس قبرص: شراكتنا مع مصر ناجحة وتتسم بالاحترام المتبادل الرئيس القبرصى نيكولاس حريستودوليدس
كتب أحمد عرفة

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قال الرئيس القبرصى نيكولاس حريستودوليدس، إنه يتطلع إلى مزيد من التعاون مع مصر خلال الفترة المقبلة، موضحا أن مصر هى وجهته الثانية للخارج بعد زيارته لليونان، وذلك له أهمية رمزية كبيرة، ومشيرا إلى أن هذا يعكس إرادتنا السياسية الواضحة لتعزيز العلاقات والشراكات الاستراتيجية مع مصر.

 

وأضاف الرئيس القبرصي، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، في قصر الاتحادية، أن لديه مسئولية سياسية واضحة لتعزيز التعاون والتناسق مع مصر ، متابعا: شراكتنا مع مصر ناجحة وتتسم بالاحترام المتبادل".

 

ولفت الرئيس القبرصى إلى أهمية التقارب بين المناهج في التعامل مع القضايا الدولية والإقليمية والتي تعتمد على احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مشيرا إلى أهمية التعاون في مجال الطاقة، الذي يعد جزءا لا يتجزأ من العلاقات الاستراتيجية في مصر.


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