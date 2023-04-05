الرئيسية أخبار عاجلة رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة الأسبوعى بالعاصمة الإدارية الجديدة الأربعاء، 05 أبريل 2023 10:25 ص اجتماع الحكومه-ارشيفيه كتبت هند مختار مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماع الحكومة الأسبوعي بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة. ومن المقرر أن يعقد رئيس الوزراء مؤتمرا صحفيا عقب انتهاء اجتماع الحكومة. العاصمة الادارية مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الحكومة الموضوعات المتعلقة "اليوم السابع" يرافق طلاب جامعة 6 أكتوبر لمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.. شباب الجامعة: الجامعة "مبهرة" وتواكب مستقبل التكنولوجيا العالمية.. ويؤكدون مدينة المعرفة والعاصمة الإدارية تطور كبير في مصر الثلاثاء، 04 أبريل 2023 08:36 م رئيس الوزراء يلتقى وزير الثقافة والسياحة الصينى والوفد المرافق له الثلاثاء، 04 أبريل 2023 05:11 م رئيس الوزراء يلتقى وزير السياحة والآثار لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة الثلاثاء، 04 أبريل 2023 05:05 م رئيس الوزراء: منطقة التجلى الأعظم بسانت كاترين ستتيح تجربة سياحية مميزة للزائرين الثلاثاء، 04 أبريل 2023 04:13 م رئيس الوزراء يتابع خطوات فض التشابكات المالية بين "الكهرباء" والبترول والمالية الثلاثاء، 04 أبريل 2023 01:30 م مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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