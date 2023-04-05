رئيس الوزراء: زيارة الرئيس السيسي لسيناء تؤكد نجاح الدولة فى دحر الإرهاب

كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء، بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث قام بتوجيه التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ولشعب مصر العظيم، وأبطال القوات المسلحة، بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، أن هذه الملحمة التاريخية ستظل أحد أعظم أيام الوطنية المصرية، وشاهدة على صلابة وصمود الشعب المصري، وعبقرية العسكرية المصرية في قهر المستحيل، لافتاً إلى أن هذا الانتصار سيظل ملهماً للأجيال المتعاقبة، يستلهمون منه معاني الإصرار على صون الكرامة الوطنية، والتضحية من أجل عزة الوطن.

كما أشاد رئيس الوزراء بالرسائل المهمة التي عكستها زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية إلى سيناء، وإفطاره وسط أبنائه من مقاتلي القوات المسلحة المصرية، لافتاً إلى أن هذه الزيارة تؤكد نجاح الدولة المصرية في دحر الإرهاب وإفشال مخططاته ومآربه، وكذا التركيز على دفع الجهود من أجل تحقيق التنمية المتكاملة في ربوع سيناء.

وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى نتائج استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للسيد/ محمد الحلبوسي، رئيس مجلس النواب العراقي، واللقاء الذي تم عقده، وإعراب رئيس مجلس النواب العراقي عن تطلعه لمواصلة تطوير التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، خاصة على المستوى البرلماني.

كما أكد رئيس الوزراء أهمية زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، والتي شهدت لقاءه بصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء، حيث تؤكد الزيارة حرص البلدين على مواصلة تطوير العلاقات الأخوية التي تجمعهما، وتعزيز التعاون المشترك في جميع المجالات، بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين.

وخلال الاجتماع، عرض الفريق محمد عباس حلمى، وزير الطيران المدني، تقريراً تناول محاور الرؤية المستقبلية للاستثمار في صناعة الطيران الوطني، من أجل النهوض بهذا القطاع لتقديم خدمة مميزة، وإحراز عائد اقتصادي، ودعم السياحة والاقتصاد القومي.

وتضمنت الرؤية المستقبلية نتائج دراسات ترتبط بتحديد الأسواق العالمية المستهدفة، وحجم حركة الركاب في خطوط الملاحة الجوية البارزة، وتحديد الطرازات المناسبة لكل خط، والتي تلزم لتدعيم القطاع بالإمكانات المطلوبة، ليكون جاذباً وقادراً على المنافسة.