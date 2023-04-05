خالد العنانى بعد ترشيحه مديرا عاما ليونسكو: سأضع كل خبراتى فى خدمة المنظمة

كتبت هند مختار

قال الدكتور خالد العناني ، وزير السياحة السابق، بعد ترشيحه لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو فى الانتخابات المقرر لها فى 2025، إنه شرف له أن يضع خبراته فى خدمة المنظمة وأهدافها، وتقديرا لدور مصر العريق ، متوجها بالشكر للقيادة السياسية للإعداد المبكر لهذا الترشح مما يعكس الأهمية التى توليها مصر لهذا المنصب.

قال الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء ، أنه تم ترشيح الدكتور خالد العناني، وزير السياحة السابق، لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو، موضحا إنه تم التوجيه لكافة الوزارات بتكثيف العمل على هذا الحدث الهام وهذا الترشيح المصري .

وأضاف فى مؤتمر صحفى ، أن الترشيح جاء لخبراته الكبيرة ، مؤكدا أن مصر تولي اهتمام خاص باليونسكو والتعاون بينهم هام للغاية ، أن مصر نجحت فى دعم أحقية الدول الأفريقية فى استرداد كافة ممتلكاتها الثقافية المنهوبة.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 بتقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية.