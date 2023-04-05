حبس عاطلين 4 أيام بتهمة إجبار الأطفال على التسول تحت تهديد السلاح بأكتوبر

كتب أحمد إسماعيل

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بإجبار الأطفال على التسول تحت تهديد السلاح .

وطلبت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة، وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية تمكنت من ضبط المتهمين بعدما أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام شخصين لـ "أحدهما معلومات جنائية" باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة تحت تهديد السلاح الأبيض، مُتخذين من دائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة مسرحاً لممارسة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما (سلاح أبيض – مبلغ مالى "حصيلة نشاطهما الإجرامي") وبصحبتهما 4 أطفال أحداث وبسؤال المجنى عليهم أقروا بقيام المتهمان باستغلالهم فى أعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم ، وبمواجهة المتهمان اعترفا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجنى عليهم.