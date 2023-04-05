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"جعفر العمدة" يبرز الوجوه الجديدة فى دراما رمضان 2023.. إنفوجراف

الأربعاء، 05 أبريل 2023 11:51 ص
"جعفر العمدة" يبرز الوجوه الجديدة فى دراما رمضان 2023.. إنفوجراف وجوه جديدة فى جعفر العمدة

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كتب موسم دراما رمضان 2023، شهادة نجومية عدد من الممثلين كانت لهم بصمات واضحة فى الأعمال التى شاركوا فيها هذا الموسم، جسد كل منهم أدورًا مركبة وبرعوا فى أداء تفاصيلها بحرفية، ونستعرض خلال الإنفوجراف التالى أبرز الوجوه الجديدة من خلال مسلسل "جعفر العمدة" للنجم محمد رمضان.

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أحمد عبد الله 

يجسد شخصية كارم فتح الله عدو محمد رمضان بالمسلسل
بدأ مسيرته مع برنامج طبيب الحياة عبر شاشة قناة الحياة
فى بداية أدواره كان يلعب الأدوار الدرامية لمدة استمرت 4 سنوات
حتى قدم الشخصية الأشهر له "كارم" فى مسلسل جعفر العمدة
 
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لما كتكت

صديقة أحمد داش فى المسلسل 
هى ابنة المنتج السينمائى الراحل إسماعيل كتكت وألفنانة أمل رزق
خريجة المعهد العإلى للفنون المسرحية
تحب ألفن منذ صغرها وتصر على استكمال مسيرة والديها
تحرص على الظهور مع والدتها فى الكثير من المهرجانات والاحتفالات
شاركت فى عدد من الأعمال أبرزها مسلسل جعفر العمدة وفيلم الماء والخضرة والوجه الحسن
 
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عماد صفوت

من أبرز الوجوه الجديدة فى موسم رمضان هذا العام 
جسد شخصية إسماعيل فى المسلسل الذى حأول توصيل "جعفر" بخاطف ابنه
اكتشفه المخرج ومدير التصوير رؤوف عبد العزيز
كانت بدايته فى مسلسل "قمر هادى" للنجم هانى سلامة 2019
شارك فى عدة أعمال منها: مفترق طرق مع هند صبرى وإياد نصار
أعاد المخرج محمد سامى اكتشافه هذا العام
 
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جورى بكر

جسدت شخصية وداد زوجة سيد شقيق جعفر فى المسلسل 
تخرجت فى كلية الإعلام وعملت مذيعة ومقدمة برامج وممثلة
بدأت مشوارها من خلال مجال الأزياء وحصدت جائزة أفضل عارضة أزياء فى آسيا والوصيفة فى 2014 لملكة جمال مصر
عملت كموديل قبل أن تدخل مجال التمثيل فى 2020 عبر مسلسل ليه لأ، ثم مسلسل البرنس
 
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محمد بكرى

ظهر بدور عبد الجواد فى المسلسل 
اكتشف "جعفر" أن عبد الجواد ليس ابنه وإنها مجرد خدعة من والده ليحصل على المال
شارك من قبل فى مسلسل "دنيا تانية" فى رمضان الماضى مع الفنانة ليلى علوى.

 


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