وأضاف التقرير- وفقا لوكالة أنباء (تاس) الروسية- أن "أسعار القمح من الدرجة الثالثة في روسيا تراجعت إلى 11 ألفا و550 "روبل" للطن في 29 مارس الماضي، وكانت آخر مرة تم فيها تسجيل هذا الرقم المنخفض في 27 نوفمبر 2019".

وبحسب الخبراء، انخفضت الأسعار، بسبب فائض القمح وقلة الطلب من المصدرين.

وأشار التقرير إلى أن إمدادات القمح لا تزال مرتفعة في النصف الثاني من الموسم الزراعي (2022-2023)، على الرغم من المخزونات القياسية في هذا الوقت.

ووفقا لتقديرات دائرة الإحصاء الحكومية الروسية، بلغ مخزون القمح فى المنظمات الزراعية 17.4 مليون طن متري بحلول الأول من مارس، وهو أعلى بنسبة 82 % من معيار الخمس سنوات.