اليوم السابع
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تعيين الدكتورة هبة شاهين قائما بأعمال عميد كلية الإعلام بجامعة عين شمس

الأربعاء، 05 أبريل 2023 04:18 م
تعيين الدكتورة هبة شاهين قائما بأعمال عميد كلية الإعلام بجامعة عين شمس الدكتورة هبه أمين أحمد شاهين
كتب محمود راغب

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أصدر  الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس قراراً بقيام الدكتورة هبه أمين أحمد شاهين الأستاذ بكلية الإعلام بأعمال عميد الكلية اعتباراً من 3 /4/ 2023 ولحين تعيين عميد للكلية .
 
كما أصدر قراراً بقيام الدكتورة دينا فاروق محمد أبو زيد بأعمال وكيل كلية الإعلام لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة اعتباراً من 3 / 4/ 2023 ولمدة عام.
 
كما شملت القرارات قيام الدكتورة سلوى سليمان عبد الحميد محمد الجندى بأعمال وكيل كلية الإعلام لشئون التعليم والطلاب اعتباراً من 3 / 4/ 2023 ولمدة عام.
 
كذلك أصدر رئيس جامعة عين شمس قراراً بقيام الدكتورة رشا عبد الحميد محمد على قمحاوى الأستاذ المساعد بكلية الإعلام بأعمال رئيس مجلس قسم الإنتاج الإعلامى اعتباراً من 3 / 4/ 2023 ولمدة عام.
 
وقيام الدكتورة شيرين محمد أحمد أحمد عمر هندى الأستاذ المساعد بكلية الإعلام بأعمال رئيس مجلس قسم الصحافة الإخبارية اعتباراً من ٣ / ٤/ ٢٠٢٣ ولمدة عام.
 
 
 

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