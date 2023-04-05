"تعليم الإسكندرية" تنظم أمسية رمضانية ببشاير الخير 3 لتفعيل الأنشطة الطلابية

الإسكندرية جاكلين منير

شَهِد الدكتور عربي أبوزيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم أمسية رمضانية بمدرسة الشهيد محمد محمود حربي بالمشروع الحضاري ( بشاير الخير 3 ) ، وذلك بحضور نادية فتحي وكيل المديرية والنائب محمد جبريل وعادل حسين مدير عام إدارة غرب والعميد محمد حسن المدير الإداري لبشاير الخير 3 ومحمد السني رئيس مجلس الأمناء بالإسكندرية ونجلاء سليم مدير عام التعليم العام ومحمد عبد المقصود رئيس مجلس أمناء غرب وطارق فهمي نقيب معلمي غرب ونخبة من رجال الأزهر ولفيف من الموجهين العموم والموجهين الأوائل وموجهي الأنشطة ومجلس أمناء الإدارة .

وذلك في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني و اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتفعيل الأنشطة التربوية في المناطق البديلة للعشوائيات .

وبدأت الأمسية بعزف منفرد على آلة العود لبعض الألحان والأغنيات الرمضانية وأغنية ( قمرٌ سيدنا النبي ) ، كما قدَّم كورال الإدارة أعمالًا وفقرات فنية متميزة ، كما تضمنت الأمسية فقرات وقصائد شعرية وابتهالات وتواشيح دينية وعروض رائعة لرياض الأطفال .

وأكَّد مدير المديرية أنَّ الأنشطة التربوية الثقافية والفنية والاجتماعية والرياضية والأدبية والمسرحية والموسيقية تهدف إلى بناء وتنمية وتعزيز قدرات أبنائنا الطلاب وبناء شخصيتهم وتنمية الثقة في النفس ومواجهة الجمهور والتعببر عن الذات والعمل الجماعي.