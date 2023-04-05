اليوم السابع
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تعرف على خطوات تغيير حق الانتفاع بعداد الكهرباء

الأربعاء، 05 أبريل 2023 05:00 ص
تعرف على خطوات تغيير حق الانتفاع بعداد الكهرباء عداد كهرباء - أرشيفية
كتبت رحمة رمضان

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كشف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك أهم الخطوات التى يجب اتباعها عند تغيير حق الانتفاع بعداد الكهرباء، وفيما يلي أهم الخطوات:
 
1- صورة من البطاقة الشخصية أو العائلية للمشترك الجديد وأيضا للمالك السابق المتنازل منه في حالة التنازل عن العداد مع الأصل للاطلاع.
 
2- صورة من عقد الإيجار أو الملكية والأصل للاطلاع.
 
3- فى حالة عدم حضور مالك عداد الكهرباء بنفسه يتم تقديم صورة من توكيل رسمى عام، وأيضًا بطاقة الوكيل والأصل للاطلاع حيث يمكن تغيير حق الانتفاع بالعداد للمالك الجديد بالتوكيل.
 
4- إيصال كهرباء حديث للعداد المراد تغييره أو التنازل عنه.
 
ويوفر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك 6 منافذ لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء وهى كالاتي:
 
1-  من خلال التوجه إلى مقر الجھاز  فى 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر.
 
2-   من خلال الموقع الإلكترونى للجھاز www.egyptera.org
 
3- من خلال البرید ص.ب. 73-بانوراما أكتوبر– رقم بریدى 11811شارع صلاح سالم.
 
4- من خلال الایمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين  complaints@egyptera.org
                                          
5-  من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421471.
 
6- الاتصال على التلیفون رقم 23421475   (داخلي 154).

الكهرباء

الطاقة المتجددة

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك

شكاوى المواطنين من الكهرباء



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