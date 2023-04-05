تعرف على تشخيص وعلاج سرطان الدم النخاعي المزمن

كتب – حسام الشقويرى

سمع معظمنا عن سرطان الدم، وهو سرطان يصيب الدم ونخاع العظام. إنه عاشر أكثر أنواع السرطان شيوعًا في الولايات المتحدة، وفقًا للمعهد الوطني للسرطان. كان من المتوقع تشخيص أكثر من 60 ألف شخص في عام 2021، ويعيش ما يقرب من 400 ألف شخص مع سرطان الدم أو في حالة تعافي منه. ما قد لا تدركه، مع ذلك، هو أن هناك أنواعًا مختلفة من سرطان الدم مع توقعات (نتائج) مختلفة. ابيضاض الدم النخاعي المزمن هو أحد الأنواع الأربعة الأكثر شيوعًا. نادرًا ما يُلاحظ عند الأطفال ، وسيتم تشخيص حوالي 6000 شخص فقط في الولايات المتحدة بمرض سرطان الدم النخاعي المزمن كل عام.وفقا لما نشره موقع healthcentral

ويتطور ابيضاض الدم النخاعي المزمن عندما تصبح خلايا الدم البيضاء في نخاع العظام لديك شريرة. يحتوي جسمك على ثلاثة أنواع من خلايا الدم (الحمراء والبيضاء والصفائح الدموية) التي تتكون في نخاع العظام، وهو النسيج الإسفنجي الرخو في عظامك. خلايا الدم البيضاء هي محاربة عدوى قوية تنمو بشكل طبيعي وتنقسم على أساس منتظم ، لتحل محل الخلايا البالية بأخرى أقوى وأحدث. عندما تصاب بسرطان الدم ، يبدأ نخاع العظام في إخراج خلايا الدم البيضاء الزائدة غير الطبيعية وغير الفعالة.

بالعودة إلى هذه الأنواع الأربعة الرئيسية من سرطان الدم: يتم تصنيفها على أنها إما "حادة"، مما يعني أنها تتقدم بسرعة، أو "مزمنة" ، مما يعني النمو ببطء. بالإضافة إلى أنواع اللوكيميا الحادة والمزمنة ، تُصنف أيضًا حسب نوع خلايا الدم البيضاء المصابة: الخلايا الليمفاوية أو الخلايا النخاعية. ابيضاض الدم النخاعي المزمن يشير إلى سرطان الخلايا النخاعية بطيء النمو.

تشخيص سرطان الدم النخاعي المزمن

يتم تشخيص العديد من الأشخاص المصابين بسرطان الدم النخاعي المزمن عن طريق الصدفة ، عندما يذهبون إلى الطبيب لإجراء فحص أو أي سبب آخر يتعلق بفحص الدم. غالبًا لا توجد أعراض لسرطان الدم النخاعي المزمن بخلاف التعب أو الكدمات المتكررة، والتي يسهل التغاضي عنها. لكن عمل الدم سيُظهر ارتفاع عدد خلايا الدم البيضاء وانخفاض عدد خلايا الدم الحمراء، وقد يكون عدد الصفائح الدموية متوقفًا أيضًا.

علاج سرطان الدم النخاعي المزمن

على الرغم من أن تشخيص سرطان الدم النخاعي المزمن أمر مخيف ، إلا أنه قابل للعلاج أيضًا. انسى قطرات العلاج الكيماوي لساعات، وفقدان شعرك والغثيان وجميع الآثار الجانبية الأخرى لعلاج السرطان سيئة السمعة. في حالة ابيضاض الدم النخاعي المزمن ، تتناول حبوبًا مرة أو مرتين يوميًا، وذلك بفضل فئة من الأدوية تُعرف باسم مثبطات التيروزين كيناز (TKIs). قبل الموافقة عليها في عام 2001، كان زرع الخلايا الجذعية من متبرع هو العلاج الوحيد لـ CML، وكان معدل البقاء على قيد الحياة من ثلاث إلى خمس سنوات فقط. مع ظهور TKIs، تضاعف معدل البقاء على قيد الحياة لمدة خمس سنوات أربع مرات إلى أكثر من 71٪، وهو أعلى بالنسبة للمرضى الذين يشاركون في التجارب السريرية.