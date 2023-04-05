اليوم السابع
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تعرف على العربية الحسناء محامية ترامب بقضية "شراء الصمت".. صور

الأربعاء، 05 أبريل 2023 10:04 ص
تعرف على العربية الحسناء محامية ترامب بقضية "شراء الصمت".. صور ترامب والينا
كتبت: شيماء عبد المنعم

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لفتت محامية دونالد ترامب الأنظار لها بعد ظهورها وهي تدافع عنه، وتساءل الكثيرون من هي خاصة انها تتمتع بملامح عربية، وحسب ما نشر موقع سكاي نيوز البريطانية هي المحامية الأمريكية من أصول عراقية ألينا حبة، هي واحدة من أعضاء فريق الدفاع عن الرئيس ترامب، في قضية "شراء الصمت" التي اتهم بها رسميا الأسبوع الماضي.

ألينا حبة
ألينا حبة

 

ترامب ومحاميته
ترامب ومحاميته

 

محامية ترامب
محامية ترامب

 

من هي ألينا حبة محامية ترامب؟

هي من والدين مهاجرين عراقيين في ولاية نيوجيرسي ، ودرست في جامعة ليهاي وكلية الحقوق بجامعة وايدنر في ولاية بنسلفانيا، تتمتع بثقة عميلها البارز دونالد ترامب.

ساعدت حبة ترامب في رفع عدة دعاوى قضائية ضد هيلاري كلينتون، وتقديم طعون في تحقيق المدعي العام في نيويورك في أعمال ترامب، والدفاع عنه في دعوى احتيال رفعتها ابنة أخته، تصفها مجلة "نيوزويك" بأنها "واحدة من أكثر محامي ترامب موثوقية لديه.

هي أم لطفلين من زوجها، الذي يعمل كمستثمر عقاري تجاري، وتمتلك شركة مكونة من 5 محامين ولها مكاتب في نيوجيرسي ومانهاتن، وتمثل عملاء مختلفين في قطاع العقارات، القطاع الذي بنى ترامب إمبراطوريته من خلاله.

ارتفعت ثرواتها الشخصية عندما تعاملت مع ترامب كعميل، حيث بلغ دخلها السنوي ما يقدر بـ210 آلاف دولار في عام 2021.

مثل العديد من المحامين الذين عملوا مع الرئيس السابق من قبلها ، يمكن أن تواجه الآن مشاكل قانونية خاصة بها.


ألينا حبة

ترامب

محامية ترامب



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