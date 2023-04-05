اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 05 أبريل 2023 07:48 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

تحطم طائرة أوكرانية خفيفة بمقاطعة بريانسك الروسية والقبض على قائدها

الأربعاء، 05 أبريل 2023 07:19 م
تحطم طائرة أوكرانية خفيفة بمقاطعة بريانسك الروسية والقبض على قائدها تحطم طائرة -أرشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تحطمت طائرة أوكرانية خفيفة في كلينتسوفسكي في منطقة بريانسك الروسية، حاول الطيار الهروب إلى الأراضي الأوكرانية، لكن تم اعتقاله من قبل قوات حدودية روسية.
 
وقال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في بيان اليوم الأربعاء: "لأسباب غير معروفة، تحطمت الطائرة بالقرب من قرية بوتوفسك بمنطقة بريانسك. واحتجزت دورية حدودية الطيار (مواطن أوكراني) الذي حاول الفرار إلى الأراضي الأوكرانية، من قبل دورية حدودية".
 
يشار إلى أن موظفي دائرة الحدود التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي في منطقة بريانسك سجلوا يوم الأربعاء انتهاكًا للحدود الروسية من قبل طائرة أوكرانية خفيفة.
 
وأشار بيان الأمن الفيدرالي الروسي، إلى أنه فيما يتعلق بالأجنبي، فإن الإجراءات جارية، وستتخذ نتائجها قرارًا إجرائيًا.

أوكرانيا

تحطم طائرة فى أوكرانيا

روسيا

روسيا وأوكرانيا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة