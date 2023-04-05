اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 05 أبريل 2023 03:08 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

تايوان: حاملة طائرات صينية اقتربت من سواحلنا الجنوبية الشرقية

الأربعاء، 05 أبريل 2023 02:48 م
تايوان: حاملة طائرات صينية اقتربت من سواحلنا الجنوبية الشرقية وزير دفاع تايوان
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت سلطات تايوان، إن حاملة طائرات صينية اقتربت من سواحلنا الجنوبية الشرقية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وفى وقت سابق اعتبرت القنصلية الصينية فى الولايات المتحدة أن اللقاء بين رئيسة تايوان تساى إنغ-وين ورئيس مجلس النواب الأمريكى كيفين مكارثى المقرر الأربعاء "سيلحق المزيد من الضرر" فى العلاقات بين بكين وواشنطن.

 

وقال المتحدث باسم القنصلية الصينية فى لوس أنجلوس بالولايات المتحدة - حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية - " إن اللقاء الذي سيجرى بين رئيسة تايوان تساي إنغ-وين ورئيس مجلس النواب الأمريكى كيفين مكارثى فى ولاية كاليفورنيا سيجرح مشاعر 1,4 مليار مواطن صيني، وستكون له تداعيات على الأسس السياسية للعلاقات الصينية الأمريكية".

 

وكانت الصين قد تعهدت اليوم "الدفاع بحزم عن سيادتها" قبل اللقاء المرتقب بين رئيسة تايوان تساي إنغ وين ورئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي في كاليفورنيا .

 

 

 

 


تايوان

أمريكا

الصين

القاهره الاخباريه

اخر الاخبار



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة