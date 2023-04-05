بعد تسليط الضوء عليها بمسلسل حضرة العمدة.. طرق الإبلاغ عن جريمة ختان الإناث

كتب محمود راغب

قضية ختان الإناث واحدة من القضايا الهامة التى تم تسليط الضوء عليها فى دراما رمضان 2023، للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وذلك من خلال مسلسل حضرة العمدة، حيث يعتبر ختان الإناث شكل من أشكال العنف الذى تتعرضن له الفتيات ومن الممكن ان يتسبب لهن فى الوفاة.

كيف يمكن الإبلاغ عن جريمة ختان الإناث، ذلك يكون من خلال الاتصال على الخط المختصر لمكتب شكاوى المرأة 15115 أو خط نجدة الطفل 16000 لإيقاف جريمة ختان الإناث.

ويجسد دور البطولة فى مسلسل "حضرة العمدة" الفنانة روبى ويعرض خلال شهر رمضان، من تأليف الكاتب الكبير ابراهيم عيسى وإخراج عادل لبيب وإنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ولاقت الأعمال الفنية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والتى تعرض فى دراما رمضان 2023، إشادات واسعة من المجلس القومى للمرأة، لما تقدمه هذه الأعمال من قضايا تمس المجتمع وتعالج قضاياه.