اليوم السابع
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بعد تسليط الضوء عليها بمسلسل حضرة العمدة.. طرق الإبلاغ عن جريمة ختان الإناث

الأربعاء، 05 أبريل 2023 12:43 م
بعد تسليط الضوء عليها بمسلسل حضرة العمدة.. طرق الإبلاغ عن جريمة ختان الإناث مسلسل حضرة العمدة
كتب محمود راغب

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قضية ختان الإناث واحدة من القضايا الهامة التى تم تسليط الضوء عليها فى دراما رمضان 2023، للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وذلك من خلال مسلسل حضرة العمدة، حيث يعتبر ختان الإناث شكل من أشكال العنف الذى تتعرضن له الفتيات ومن الممكن ان يتسبب لهن فى الوفاة.
 
كيف يمكن الإبلاغ عن جريمة ختان الإناث، ذلك يكون من خلال الاتصال على الخط المختصر لمكتب شكاوى المرأة 15115 أو خط نجدة الطفل 16000 لإيقاف جريمة ختان الإناث.
 
ويجسد دور البطولة فى مسلسل "حضرة العمدة" الفنانة روبى ويعرض خلال شهر رمضان، من تأليف الكاتب الكبير ابراهيم عيسى وإخراج عادل لبيب وإنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.
 
ولاقت الأعمال الفنية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والتى تعرض فى دراما رمضان 2023، إشادات واسعة من المجلس القومى للمرأة، لما تقدمه هذه الأعمال من قضايا تمس المجتمع وتعالج قضاياه.
 
وكان الإعلامي أيمن عدلي رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين، قد أكد إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية نجحت بشكل ملحوظ مع بداية موسم دراما رمضان في جذب الأنظار محليا وإقليميا، مما يؤكد دور الفن كواحد من أهم القوى الناعمة التي تمتلكها مصر منذ عقود طويلة، مشيرا إلى أن الدراما المنتجة من قبل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية هذا العام تميزت بتنوع غير مسبوق ما بين التاريخي، بالإضافة إلى أعمال تتناول حقب زمنية مختلفة فضلا عن دعم وتعزيز قضايا المرأة، والمساهمة في تسجيل بطولات شهدائنا من رجال القوات المسلحة والشرطة.

مسلسلات رمضان 2023

مسلسلات رمضان للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

الشركه المتحده للخدمات الإعلامية

مسلسلات رمضان

حضره العمده

مسلسل حضرة العمدة



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