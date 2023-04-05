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بدء رصف وتطوير 3 شوارع حيوية فى العمرانية بالجيزة.. اعرف التفاصيل

الأربعاء، 05 أبريل 2023 10:31 ص
بدء رصف وتطوير 3 شوارع حيوية فى العمرانية بالجيزة.. اعرف التفاصيل رصف شوارع حيوية فى العمرانية
كتبت – مرام محمد

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أعلنت محافظة الجيزة بدء رصف ورفع كفاءة وتطوير شوارع المصانع ومحمود صدقي والحصن بالعمرانية الشرقية، ضمن الخطة الاستثمارية للتطوير والرصف للعام المالي 2022-2023، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع العبء عن كاهلهم تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأكدت المحافظة أن الأحياء والمراكز والقرى تشهد ضمن العام المالي الحالي خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة ورصف الطرق الداخلية والخارجية لربط المدن ببعضها البعض وتحقيق السيولة المرورية.

وأشارت إلى أن أعمال التطوير تشمل رصف الطرق الرئيسية، خاصة التي تربط القرى ببعضها البعض لما تشكله من أهمية بالغة على حياة المواطنين، فضلا عن رفع كفاءة الشوارع الداخلية وتوسيعها وتطوير الجزر الوسطى ورفع كفاءة أرصفة المشاة وتدعيمها بأعمدة إنارة وبالوعات صرف الأمطار، وتركيب بلاط إنترلوك بالشوارع الجانبية.

ونوهت إلى أن حي العمرانية يشهد تطوير 15 شارعا وهي شوارع المخزن وخطاب والمعاون ورمسيس وطيبة والمدرسة والشوربجي وناصر ووجيه الدكروري وميادين العمرانية والجداوي، كما يشهد تطوير شوارع الشهيد الحي والمصانع وباسيلي ورصف وتطوير متفرعات ترعة الزمر بالعمرانية الشرقية وتشمل شوارع "محمود صدقي، ومختار، والحصن، واللبيدي".

بدء رصف شوارع حيوية في العمرانية
بدء رصف شوارع حيوية في العمرانية

 

بدء رصف وتطوير 3 شوارع حيوية فى العمرانية بالجيزة
بدء رصف وتطوير 3 شوارع حيوية فى العمرانية بالجيزة

 

رصف شوارع العمرانية في الجيزة
رصف شوارع العمرانية في الجيزة

 

رصف وتطوير 3 شوارع حيوية فى العمرانية بالجيزة
رصف وتطوير 3 شوارع حيوية فى العمرانية بالجيزة

 

رصف وتطوير شوارع العمرانية
رصف وتطوير شوارع العمرانية

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رصف الطرق في الجيزة



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