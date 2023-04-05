وذكر البيت الأبيض، في بيان نشره عبر موقعه الالكتروني، الثلاثاء أن بايدن هنأ الملك تشارلز على تتويجه ملكا لبريطانيا مايو المقبل.



كما أبلغ بايدن، بحسب البيان، تشارلز خلال المكالمة بأن السيدة الأولى جيل بايدن تتطلع إلى الحضور نيابة عن الولايات المتحدة.



وأعرب الرئيس الأمريكي عن رغبته في لقاء الملك في المملكة المتحدة في المستقبل القريب.



وكان قصر باكنجهام قد أعلن تتويج تشارلز الثالث ملكًا على بريطانيا العظمى في 6 مايو 2023، حيث ستستمر الاحتفالات 3 أيام، وسوف تشمل حفلًا موسيقيًا بمشاركة نجوم عالميين، ومن المتوقع أن يجمع هذا الحدث التاريخي قادة العالم والدبلوماسيين والسياسيين وأفراد العائلة المالكة من جميع أنحاء العالم.