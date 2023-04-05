انطلاق احتفالية التميز البحثى بجامعة قناة السويس 9 مايو المقبل

الإسماعيلية- صبرى غانم

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أن الجامعة تحرص على تطوير الأداء البحثي ورفع كفاءة مختلف المجالات الأكاديمية والبحثيه بكليات الجامعة ورفع القدرات التنافسية لجميع الباحثين لمواكبة مفردات إستراتيجية التنمية المستدامة التي تعد أهم ركائز الجمهورية الجديدة التي يسعى لبنائها القيادة السياسية.

هذا ويعلن قطاع الدراسات العليا والبحوث برئاسة الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث عن إنطلاق إحتفالية التميز البحثي والتى تعقد في 9 مايو المقبل بقاعة الإحتفالات الكبرى لتكريم الفائزين في مسابقة نشر عام 2020/2021 وكذلك الفائزين بجوائز الجامعة التقديرية والتشجيعية عن عام 2022م والتى تتضمن جائزة أفضل بحث تطبيقي ، جائزة النشر في المجلات المصنفه والمتميزة عالميا ،جائزة التميز البحثي، جائزة التميز للمشاريع الممولة خارجيا، جائزة مؤلفي الكتب المنشورة والمترجمة في دور نشر عالمية، جائزة أفضل مبتعث ومبتعثه، جائزة أفضل رسالة دكتوراه.