النقل: المزلقانات غير الشرعية خطر يهدد المارة وسلامة مسير القطارات

كتب سيد الخلفاوى

النقل تناشد المواطنين بعدم إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكك الحديدية وعدم العبور منها لما ينجم عنها من إزهاق لأرواح المواطنين وتعطيل لمسير حركة القطارات.

أكدت وزارة النقل ، أن إنشاء معابر غير شرعية على قضبان السكك الحديدية، يمثل خطرًا كبيرًا على حياة المارة، كما يهدد أيضا سلامة مسير القطارات، ويعرض من انشأ المعبر للمسئولية.

وتستمر وزارة النقل في استكمال حملة "سلامتك تهمنا" على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماع"فيسبوك"، في إطار خطتها للتوعية من السلوكيات الخاطئة عند التعامل مع مرفق السكك الحديدية.

وناشدت الوزارة اليوم على صفحتها الرسمية المواطنين بعدم إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكك الحديدية، وعدم العبور منها لما ينجم عنها من ازهاق لارواح المواطنين وتعطيل لمسير حركه القطارات.

وأكدت الوزارة في بيانها ضروره الالتزام التام بالعبور من الأماكن المعدة لذلك وهي المزلقانات الشرعيه الخاصة بهيئة السكك الحديدية للمحافظة على أرواح المواطنين وانتظام مسير حركة القطارات.

وأهابت الوزارة ممثلة فى هيئة السكك الحديدية، المواطنين، بالمشاركة معها فى التوعية من مخاطر هذه الظاهرة الخطيرة التى تسبب أضرار للركاب وسائقي القطارات، وأضرار فى جرارات وعربات القطارات.

ونفذت السكة خطة تطوير للمزلقانات، حيث تم الإنتهاء من التطوير الشامل لـ 629 مزلقانًا من إجمالي 1120 مخطط تطويرها على الشبكة.