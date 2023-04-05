"اللمة الحلوة".. معرض فني لمواهب الإسكندرية بقصر الأنفوشي فى الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

نظم فرع ثقافة الإسكندرية احتفالية بمناسبة شهر رمضان المبارك بقصر ثقافة الأنفوشي، ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة.

بدأت الاحتفالية بتفقد معرض فني بعنوان "اللمة الحلوة في رمضان" نتاج الورش الفنية للموهوبين بالمواقع الثقافية التابعة للفرع، بحضور عزت عطوان مدير عام الفرع، سحر الملاح مسئول المواهب بالفرع وأماني علي مدير القصر ونخبة من المثقفين والفنانين.

تضمن المعرض 70 عملا فنيا متنوعا ما بين اللوحات والمجسمات والجداريات بخامات وألوان مختلفة، هذا إلى جانب مجلات الحائط نتاج ورش نادي أدب الموهوبين، والاختراعات منها دائرة كهربية ووحدة إضاءة نتاج ورش نادي العلوم، واختتم اليوم بعرض فني لنادي مواهب الفنون الشعبية تضمن مجموعة من التابلوهات الاستعراضية منها توت توت، وشهر الصوم، تدريب وإخراج الفنانة سمر القصاص.

الاحتفالية ضمن برامج إقليم غرب ووسط الدلتا برئاسة أحمد درويش، والتي شهدت لقاء نظمه قصر ثقافة الشاطبي بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان تحدث خلاله المستشار محمد أبو يوسف عن نصر أكتوبر، خطة العبور، وفكرة تحطيم خط بارليف والجهود التي قدمها هواري بومدين رئيس الجزائر الأسبق، إلى مصر خلال فترة الحرب.

كما أقام بيت ثقافة 26 يوليو محاضرة بعنوان "دور الصيام في تهذيب النفس"، تحدث خلالها الشيخ عمران علي من وزارة الأوقاف بالإسكندرية عن مفهوم الصيام العام موضحا أنه ليس الامتناع عن الطعام والشراب فقط بل هو تهذيب للنفس وتربية للشخصية وتقوية الإرادة، وأكد على أن الصيام لابد أن يلازمه حسن خلق معاملة حسنة وإحسان للوالدين وتقوية لصلة الرحم.

وفي مرسم الطفل أقيمت ورشة عمل فانوس رمضان بتقنية الموزاييك، قامت خلالها الفنانة سهى أمين بتدريب الرواد على تحديد التصميم على الكانسون الملون وزخرفته بقطع الفوم والحبال المعاد تدويرها وتوظيفها فى العمل الفني، بينما أقامت مكتبة النزهة ورشة تصميم فانوس رمضان بالفوم جليتر وزجاجات بلاستيكية معاد تدويرها ‎ لأطفال قسم الغسيل الكلوي بمستشفى سموحة الجامعي، تدريب الفنانة سلمى يحيى الوقدي، بالتعاون مع د.أميرة شحاتة مشرف قسم الخدمة الاجتماعية.