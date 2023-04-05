الكنيسة الإنجيلية: المملكة العربية السعودية شهدت انفتاحا كبيرا فى مختلف المجالات

كتب: محمد الأحمدى

قال الدكتور أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية فى مصر إن هناك انفتاح كبير فى المملكة العربية السعودية الفترة الأخيرة وتغييرات ثقافية واجتماعية وفنية شهدتها المنطقة العربية.

وتابع رئيس الطائفة أنه خلال 6 أو 7 سنوات سيتم تقنين أوضاع كل الكنائس فى مصر مشيرا إلى أن قانون بناء الكنائس سهل بشكل كبير ما عانينا منهالفترات الماضية وكنا تحت رحمة الأشخاص وليس رحمة القانون فهذا القانون أحدث نقلة ، متابعا "قننا بناء 500 كنيسة منذ وجود الطايفة وقننا 428 كنيسةمع القانون وأتوقع أن يكون هناك تقنين لكل الكنائس وكانت إجراءات الحماية المدنية تضع شروط صعبة علينا والأن أصبحت الإجراءات أكثر يسر".

وهنأ الدكتور أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية فى مصر جميع المصريين بشهر رمضان المبارك والصوم الكبير، مؤكدا أن ما تشهده مصر والمجتمع الدولىالفترة الأخيرة من تحديات اقتصادية يحتاج إلى العديد من أليات التنوع الثقافى والتضامن المجتمعى، مشيرا إلى أن التنوع الثقافى تسهم فى تعزيز التضامنالاجتماعى والتكافل بين أبناء الوطن الواحد.

وتابع رئيس الطائفة الإنجيلية خلال كلمته بمؤتمر التنوع وأليات التضامن المجتمعى الذى تنظمه الهيئة القبطية الإنجيلية أن التنوع الثقافى والتماسكالاجتماعى حول المواطنة فالتصنيف والوصف يساهمان فى عدم الأخر ويهتم التماسك المجتمعى بمعرفة الأخر كما هو وليس كما نتصوره ويمكن التعبيرعنالتماسك الاجتماعى بالتباين الاجتماعى.

وأضاف أندريه زكى أن المواطنة عملية شاملة تتضمن ربط الحقوق السياسية بالحقوق الاجتماعية ويتنامى مفهوم المواطنة من خلال التعايش والاهتمام بالتنوع الثقافى فى المجتمع وهنا يتجلى دور المجتمع المدنى، والمواطنة تنظر للتعددية على اعتبارها فرصة جديدة، مشيرا إلى أن بناء قدرات الإنسان هدف ووسيلة التنمية.

وأشار إلى أن الدولة نظمت العديد من المبادرات المجتمعية العامة والتى تأتى كجزء فى دعم التماسك الاجتماعى ومنها مبادرة كتف فى كتف ومبادرة حياة كريمة.