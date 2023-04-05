القوى العاملة: تخريج دفعة جديدة من "الوحدات المتنقلة" بالمنيا بعد التأهيل

كتبت آية دعبس

تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة المنيا بشأن متابعة الاختبار النهائى لدورتي التفصيل والحياكة بوحدتى التدريب المتنقلتين، والموجودة بقرية الحاج قنديل بمركز ديرموا، وقرية ابيوها، لعدد 19 متدربة من الفتيات، ضمن مبادرة مهنتك مستقبلك والمبادرة الرئاسية حياة كريمة فى القرى الأكثر احتياجاً، تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالاهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير فرص تدريب مهنى على المهن التى يجتاجها سوق العمل بالمحافظات، لتأهيلهم لدخول سوق العمل بعد اكتساب المهارات اللازمة على كل مهنة.

وأوضحت الوزارة فى بيان لها، أنها تلقت تقريرًا من محمد صلاح مدير مديرية القوى العاملة بالمنيا، قال فيه: ختام الدورات التدريبية والتى تم تنفيذها على مهنة التفصيل والحياكة للفتيات فى المحافظة داخل وحدات التدريب المتنقلة الموجودة، بواقع 9 متدربات فى الوحدة بقرية الحاج قنديل بمركز ديرمواس، والأخرى بقرية أبيوها لـ 10 متدربات، مشيراً إلى أن الفعاليات تضمنت تنظيم الاختبار النظرى والعملى للمتدربات بعد نهاية البرامج التدريبية .

وأضاف أن المديرية سوف تقوم توفير فرص عمل مناسبة للسيدات بمنشآت المحافظة، وذلك انطلاقا من دور وزارة القوى العاملة وحرصها على تدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل ومساعدتهم ومتابعتهم، بعد انتهاء فترة التدريب في إيجاد فرص عمل مناسبة تساهم في توفير حياة كريمة لهم .