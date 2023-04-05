القوى العاملة بالوادى الجديد تعلن توفر فرص عمل لذوى الهمم بشركة استثمار زراعى

أعلنت مديرية القوى العاملة بالوادى الجديد، فرص عمل لذوى الاحتياجات الخاصة عمال زراعة للعمل بشركة للاستثمار الزراعى بشرق العوينات، وذلك تأكيدا، على اهتمام القيادة السياسية بذوى الاحتياجات الخاصة من ذوى الهمم، وبتوجيهات حسن شحاته وزير القوى العاملة ورعاية اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد
وقال أحمد طليب مدير عام القوى العاملة بالمحافظة، أنه يمكن للراغبين فى التقدم للوظيفة، التسجيل عن طريق إدارة بحوث العمالة والتدريب بالمديرية ومكاتب العمل فى باقى مراكز المحافظة وذلك ضمن خطة استيفاء نسبة 5% من ذوى الهمم فى الشركات والمصانع والانشطة التجارية.
وكانت مديرية القوى العاملة بالمحافظة، مؤخرًا، عن بتسليم عقود عمل لعدد من ذوى الهمم فى القطاع الخاص بحضور رؤساء مجالس الشركات الخاصة العاملة بنطاق المحافظة، حيث قام أحمد طليب مدير عام مديرية القوى العاملة بالمحافظة بتسليم العاملين العقود الخاصة بهم وسط أجواء من البهجة والسعادة التى غمرت المتعاقدين من ذوى الهمم.
القوى العاملة بالوادى الجديد تعلن توفر فرص عمل لذوى الهمم بشركة استثمار زراعىالأربعاء، 05 أبريل 2023 06:00 ص
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أعلنت مديرية القوى العاملة بالوادى الجديد، فرص عمل لذوى الاحتياجات الخاصة عمال زراعة للعمل بشركة للاستثمار الزراعى بشرق العوينات، وذلك تأكيدا، على اهتمام القيادة السياسية بذوى الاحتياجات الخاصة من ذوى الهمم، وبتوجيهات حسن شحاته وزير القوى العاملة ورعاية اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد
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