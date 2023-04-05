القبض على طالب تعدى على زميلته بسلاح أبيض فى مدينة نصر

محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

نجحت الداخلية في القبض على طالب بالقاهرة لقيامه بالتعدى على فتاة بالضرب بسلاح أبيض وإحداث إصابتها فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات بإستقبالها (طالبة - مقيمة دائرة القسم) مصابة بجروح متفرقة بالجسم.

وبسؤالها أفادت بتضررها من ( طالب - مقيم دائرة قسم شرطة النزهة) لقيامه بالتعدى عليها بالضرب وإحداث إصابتها بآلة حادة حال تواجدهما بدائرة القسم لخلافات بينهما.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه و أمكن ضبطه ، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وإحداث إصابتها بسبب قيامها بسبه وسب أسرته ووالدته هاتفياً على إثر مشادة هاتفية بينهما، وبمناظرته تبين أنه مصاب بكسر باليد اليمنى واتهم المبُلغة بإحداث إصابته أثناء تعديه عليها عن طريق غلق باب سيارتها على يده، كما تم بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.