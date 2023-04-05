القبض على المتهمين بالتشاجر فى حلوان

نشبت مشاجرة بين عدد من الأشخاص فى حلوان، بسبب خلافات بينهم، وأسفرت عن إصابة 3 متشاجرين، تم نقلهم إلى المستشفى، وألقى رجال المباحث القبض على 8 متهمين، وحرر محضر بالواقعة لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لغرفة النجدة، يفيد بنشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص، فى حلوان.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين من خلال تحريات المباحث، تشاجر عدد من الأشخاص، بسبب خلافات بينهم، مما أدى لإصابة 3 متشاجرين، تم نقلهم إلى المستشفى.

تمكن رجال المباحث من القبض على طرفى المشاجرة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.