العاهل الأردني يؤكد دور العراق المحوري في تعزيز أمن واستقرار المنطقة

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أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اعتزازه بالعلاقات الأردنية العراقية، مشددا على الدور المحوري للعراق في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها.



جاء ذلك خلال استقبال الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، رئيس تيار الحكمة الوطني في العراق عمار الحكيم.



وتناول اللقاء، الذي عقد في قصر الحسينية، العلاقات الأخوية المتينة التي تجمع بين الأردن والعراق والشعبين الشقيقين.



وجرى خلال اللقاء، طبقا لبيان الديوان الملكي، بحث فرص تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، تحقيقا لمصالحهما المشتركة، فضلا عن بحث آخر التطورات في المنطقة.



حضر اللقاء مدير مكتب الملك، الدكتور جعفر حسان، ومدير المخابرات العامة اللواء أحمد حسني.