الطالب المعتدى على زميلته بمدينة نصر: المجنى عليها سبتنى وسبت والدتى

كتب إيهاب المهندس

اعترف طالب تعدى على زميلته بسلاح أبيض بمدينة نصر، وإصابتها فى أمكان متفرقه بالجسم، أنه تعدي عليها لقيامها بسبه وسب والدته وأسرته خلال مكالمة هاتفية بسبب خلاف نشب بينهما.

وأضاف المتهم، أن المجنى المجنى عليها قامت بغلق باب سيارتها على يده اثناء التعدى عليها ما ادى لإصابته بكسر فى اليد.

نجحت الداخلية فى ضبط طالب بالقاهرة لقيامه بالتعدى على فتاة بالضرب بسلاح أبيض وإحداث إصابتها فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقبالها (طالبة - مقيمة دائرة القسم) مصابة بجروح متفرقة بالجسم.

وفيما أرشد المتهم عن السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.