الصحة توجة رسالة مهمة للمواطنين بشأن استخدام المضادات الحيوية.. تفاصيل

كتب وليد عبد السلام

وجهت وزارة الصحة والسكان، المواطنين بضرورة عدم تناول واستعمال المضادات الحيوية إلا عندما يصفها الطبيـب للمريض.

وقالت وزارة الصحة والسكان إن الإفراط في الاستخدام يزيد من فرص ظهور البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية.

وكانت وزارة الصحة والسكان ، أعلنت عن عدد من الأخطاء الشائعة لاستخدام المضادات الحيوية والذي تؤدي لبكتريا مقاومة للمضادات الحيوية، أشارت الوزارة أن الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية يشمل ما يلي:

-التوقف عن تناول المضاد الحيوي بعد تحسن الأعراض، وقبل المدة التي حددها الطبيب.

-استخدام جرعة أقل أو أكثر مما يجب.

-استخدام المضاد الحيوي لفترة أطول مما وصفها الطبيب.

-استخدام المضاد الحيوي بدون استشارة الطبيب.

-استخدام المضاد الذي وصف لشخص أخر، أو لحالة أخرى قد أصيبت بنفس الأعراض سابقا.

-تخزين المضاد واستعماله مرة أخرى.