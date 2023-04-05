الشباب والرياضة بالقليوبية تطلق مبادرة "كلنا معاك" احتفالا بيوم اليتيم

وأكد الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، أن مراكز شباب المحافظة تفتح أبوابها للأطفال للاستمتاع بالعديد من الأنشطة والفاعليات التي تقدمها مراكز الشباب بهدف نشر روح السعادة والانتماء لدى الأطفال.

تشمل الفاعليات في جميع مراكز الشباب أنشطة ترويجية وثقافية ورياضية ومسابقات وحفلات غنائية للأطفال، موضحة أن فكرة يوم اليتيم تنطوي على مد الأطفال الأيتام بالاحتياجات العاطفية، وليست المادية فقط، لسد احتياجات الأطفال، وتقديم لهم الحفلات والهدايا وقضاء اليوم معهم، والحرص على إسعاد هؤلاء الأطفال.

وتقدم مراكز الشباب العديد من الخدمات الثقافية والفنية والرياضية للأطفال الأيتام في إطار سياسة واستراتيجية الوزارة بأن تكون مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية تهدف إلى بناء الشخصية المصرية متكاملة الأركان وحرصا على تقديم الخدمات لكافة فئات المجتمع.