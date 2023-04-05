السيطرة على حريق داخل منزل بإحدى قرى دير مواس بالمنيا

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب داخل منزل بإحدى قرى مركز ديرمواس جنوب المنيا ، وأسفر الحريق عن إصابة 4 أشخاص بالاختناق، وتم نقلهم للمستشفي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من عمليات النجدة باندلاع حريق بمنزل ملك محمود. ح. ط مقيم بإحدي قري مركز دير مواس بسبب تسرب غاز البوتاجاز، وعلى الفور انتقلت قوات لحماية المدنية إلى المنزل وتم إخماد الحريق، والسيطرة عليهَ لمنع امتدادة للمنازل المجاورة.

أسفر الحريق عن إصابة 4 أشخاص وهم عمر جمال محمود 26 سنة وعلي حمدي ثابت 25 سنة وأسماء إبراهيم عبدالواحد 32 سنة وليلي خليفة معتمد 58 سنة، مقيمون بالقرية ومصابين باختناق كما أسفر الحريق عن إتلاف بعض محتويات المنزل

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج وتم التحفظ على مكان الحريق وأخطر المعمل الجنائي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.