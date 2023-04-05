السيطرة على حريق اندلع فى منزل بالفيوم دون وقوع إصابات

الفيوم - رباب الجالى

اندلع حريق هائل في منزل بقرية ترسا التابعة لمركز سنورس بمحافظة الفيوم، قُبيل إفطار اليوم الأربعاء، حيث فوجئ أصحاب المنزل باشتعال النيران فيه بصورة مفاجئة وانتشارها بسرعة كبيرة، فهرعوا مسرعين إلى خارج المنزل قبل أن تلتهمهم النيران لينقذوا حياتهم تجنبًا للإصابة أو الوفاة حرقًا أو اختناقًا من الدخان.

واستغاث أصحاب المنزل، بالمطافئ لإخماد الحريق، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة، وسيارات الإسعاف ورجال الحماية المدنية "المطافئ" إلى مكان الحريق لإخماد النيران قبل أن تمتد إلى المنازل المجاورة.

تلقى مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغًا بنشوب حريق هائل في منزل بقرية ترسا التابعة لمركز سنورس بمحافظة الفيوم قُبيل الإفطار.

وانتقل على الفور قوات ورجال الحماية المدنية إلى مكان حريق منزل على الفور، وتمكنوا من إخماد النيران والسيطرة على الحريق، قبل أن يمتد إلى باقي أدوار المنزل، أو المنازل المجاورة، وذلك دون وقوع أيّة إصابات أو خسائر في الأرواح البشرية.

وتبينّ من المعاينة الأولية لمكان الحريق، أنّ "صاروخ ألعاب نارية" وراء نشوب حريق في المنزل حيث ألقى شخص مجهول صاروخ أعلى سطح المنزل مما تسبب في اشتعال النيران في بعض المخلفات الموجودة أعلى المنزل وانتشار النيران بسرعة لتلتهم المنزل.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحريق وظروفه وملابساته، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.