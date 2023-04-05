السفينة OPE QUEEN تغادر سفاجا وعلى متنها 49 ألف طن فوسفات إلى الهند

اعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر ، إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن ، وتم تداول 62000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 805 شاحنة و 62 سيارة.

وشملت حركة الواردات 3000 طن بضائع، 366 شاحنة و 52 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 59000 طن بضائع ، 439 شاحنة و10 سيارة .

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة عمان، بينما تغادر السفينة OPE QUEEN وعلى متنها 49 الف طن فوسفات متجهة الى الهند، والسفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس .

فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية وغادر السفينتين امل ، عمان ، كما يشهد ميناء نويبع تداول 2400 طن بضائع و 285 شاحنة حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة سينا بينما تغادر السفينتين ايلة وبريدج.

وكان شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى سينا ، ايلة وبريدج، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1420 راكب بموانيها .