السجن المشدد 6 سنوات لشخص و3 سنوات لآخر بتهمة الاتجار فى الهيروين بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأربعاء، بمعاقبة المتهم "م.ا" بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، كما عاقبت المتهم "م.ص" بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لاتهامهما بالاتجار فى الهيروين بدائرة قسم ثان سوهاج.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد جمال عوض وعضوية المستشارين محمد يوسف الليثى ووئام سامى نجيب بأمانة سر سيد على بكر ووليد ملقى.
تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة قسم ثان سوهاج عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهمين بالاتجار فى المخدرات بدائرة قسم ثان وترويج بضاعتهما على عملائهما من المتعاطين وأصحاب الكيف وراغبى الشراء وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المنهمين وبحوزتهما عدد من تذاكر الهيروين كانت معدة للبيع وبمواجهتهما اعترفا بالواقعة وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.
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