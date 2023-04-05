السجن المشدد 6 سنوات لشخص و3 سنوات لآخر بتهمة الاتجار فى الهيروين بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأربعاء، بمعاقبة المتهم "م.ا" بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، كما عاقبت المتهم "م.ص" بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لاتهامهما بالاتجار فى الهيروين بدائرة قسم ثان سوهاج.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد جمال عوض وعضوية المستشارين محمد يوسف الليثى ووئام سامى نجيب بأمانة سر سيد على بكر ووليد ملقى.