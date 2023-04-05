السجن المشدد 3 سنوات لمتهم بالاتجار فى المخدرات بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأربعاء، بمعاقبة المتهم "م.ع" عامل بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لاتهامه بالاتجار فى المخدرات بدائرة مركز المنشأة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد أحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

وتعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز المنشاة عندما اتهمت النيابة العامة المتهم بالاتجار فى الحشيش المخدر وترويجه على زبائنه، وكشفت التحريات قيام المتهم بالاتجار فى الحشيش المخدر، وتم القبض عليه وبحوزته 13 جراما من الحشيش كانت معدة للبيع وبمواجهته اعترف بالواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

كانت محكمة جنايات سوهاج قد قضت بمعاقبة المتهم "خ.ع" بالسجن المشدد 3 سنوات لاتهامه بتهديد المجنى عليه "ع.م" وزوجته "ا.ه.ر" بدائرة مركز جزيرة شندويل.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز جزيرة شندويل عندما اتهمت النيابة العامة المتهم بتهديد المجنى عليه بنشر صور زوجته المجنى عليها الثانية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك مقابل مبالغ مالية وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.