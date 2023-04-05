السجن المشدد 10 سنوات للمتهمين بخطف سيدة لإجبارها على بيع منزل بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، أم ونجلها ورجل و3 سيدات بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، لاتهامهم بخطف سيدة والتعدى عليها لإجبارها على بيع نصيبها من منزل بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد عبدالكريم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين الدكتور مصطفى بلاسي، رئيسًا بالمحكمة، والمستشار أحمد سمير سليم، والمستشار سامح لاشين، وأمانة سر محمد فاروق وأحمد غريب.

تعود أحداث القضية رقم 10460 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة أول الزقازيق، المقيدة برقم 4017 كلي جنوب الزقازيق، عندما قررت نيابة جنوب الزقازيق الكلية إحالة المتهمين: هدي ف ع خ، ونجلها أحمد ج أ ط، ومحمود م ف أ، ورحاب ج ف س، وبسنت أ ع أ ي، ررضا ع خ، إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهم بأنهم في يوم 27 أكتوبر الماضي، وبدائرة قسم شرطة أول الزقازيق، قاموا باستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامه ضد المجني عليها، م ف م، 62 سنة، بان قاموا باقتيادها عنوه لداخل مسكن المتهمة الأولى حال إحرازهم أسلحة بيضاء وأداوات (سكين – قطعة حديدية) مهددين إياها بها وتمكنوا من تلك الوسلية القهرية من الإكراه من شل مقاومتها وبث الرعب في نفسها وتعدوا عليها بالضرب باستخدام الادوات سالفة الذكر أحدثوا إصابتها الموصوفة بالتقرير الطبي وذلك بقصد ترويعها وتخويفها وإلحاق أذى مادي ومعنوي به، ما ألقى الرعب في نفسها وعرض حياتها وسلامتها للخطر ووقع بناء على تلك الجريمة الجرائم التالية على النحو المبين بالتحقيقات.

وتبين من التحريات أنه على إثر خلاف فيما بين المتهمين والمجني عليها، قامت المتهمة الأولى بإحضار باقى المتهمين وآخرين مجهولين وتمكنوا من اقتياد المجني عليها إلى مسكن المتهمة الأولى واحتجازها حال إحرازهم أسلحة بيضاء (سكين – قطعة حديدية) والتعدى عليها بالضرب وإحداث إصابتها وتجريدها من ملابسها وهتك عرضها ومحاولة التعدي عليها وتصويرها بهواتفهم الخلوية وإرغامها على التوقيع على الأوراق المضبوطة محل الواقعة لإجبارها على بيع نصيبها بالعقار.