الرى: 585 محطة رى وصرف وخلط لرفع المياه من النيل والرياحات والترع

كتبت أسماء نصار

شهد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية و الري واللواء مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الموارد المائية والري "ممثلة في مصلحة الميكانيكا والكهرباء" والهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ أعمال الإنشاء والتجديد والصيانة لمحطات الري والصرف علي مستوي الجمهورية .

أوضح الدكتور أيمن السيد رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء أن توقيع هذا البروتوكول يأتى فى إطار توجيهات القيادة السياسية بتعميق التصنيع المحلي وتقليل الاستيراد .

أضاف أن مصلحة الميكانيكا والكهرباء تختص بالعديد من المهام البارزة في مجال الري والصرف ، حيث تتولى إدارة والإشراف على تشغيل وصيانة محطات الري والصرف القائمة ، والإشراف على محطات طلمبات الرى والصرف الجارى إنشاؤها والتخطيط لإنشاء محطات جديدة طبقاً لإحتياج منظومة الموارد المائية وبالتنسيق مع جهات الوزارة المعنية الأخرى .

وأضاف أن مصلحة الميكانيكا والكهرباء تقوم بدور هام في تلبية الاحتياجات المائية لكافة القطاعات من خلال إنشاء وإحلال وتجديد محطات الري والصرف وإنشاء محطات جديدة ، حيث تقوم المصلحة بتشغيل وصيانة 585 محطة متنوعة من محطات الري والصرف والخلط ، تكون مسئولة عن رفع المياه من نهر النيل والرياحات والترع الرئيسية والفرعية لتوصيل المياه للأراضي الزراعية ومحطات مياه الشرب وغيرها من الإستخدامات بالاضافة لرفع المياه من المصارف الزراعية ، بالإضافة ل 37 محطة عائمة تقع معظمها في محافظة أسوان لخدمة زمامات حوالى 40 ألف فدان وعدد من محطات مياه الشرب .

وأشاد سويلم بدور الهيئة العربية للتصنيع بإعتبارها الظهير الصناعي للدولة المصرية وما تمتلكه من خبرات متميزة في تنفيذ مختف المشروعات الصناعية ، بالإضافة لكفاءتها التكنولوجية التي تمكنها من إنجاز الأعمال وفقا لأحدث معايير الجودة العالمية ، وهو ما دفع الوزارة للإستفادة من القدرات التصنيعية للهيئة فى مجال إنشاء وتطوير وتجديد جميع محطات الري والصرف علي مستوي محافظات الجمهورية .

ومن جانبه، أكد اللواء عبد اللطيف علي أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز التعاون البناء بين مؤسسات الدولة، واستغلال القدرات التصنيعية الوطنية لتعميق وزيادة نسب التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا ، وتحقيق التكامل الصناعي وزيادة الطاقات الإنتاجية والحد من الإستيراد .

وأشاد بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري في العديد من مجالات الصناعة، مشيرا إلى أنه تم الإتفاق علي التعاون والتكامل الصناعي لتنفيذ رؤية مصر 2030 وتصنيع منتجات وطنية بخامات مصرية ، تحت شعار "صنع في مصر" .