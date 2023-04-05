"الرى" تشن حملة لإزالة مبان مخالفة على مصرف بالقليوبية

كتبت أسماء نصار

شنت وزارة الموارد المائية والري ممثلة فى الإدارة العامة لصرف القليوبية حملة إزالة لمبانى مخالفة على مساحة 130 مترا على أحد المصارف الزراعية.

وشددت وزارة الموارد المائية و الرى على مواصلة العمل على مدار الساعة لضمان أداء وكفاءة سير العمل بكافة إدارات الصرف على مستوى الجمهورية، وضرورة المرور والمتابعة المستمرة للتأكيد على تطهير المصارف، وجاهزية قطاعات وجسور المصارف لمجابهة أى طارئ، وجاهزية كافة المحطات الواقعة عليها والاستعداد التام لمواجهة أى ازدحامات فى المصارف، والاستمرار فى حصر وإزالة التعديات على المصارف، وتحرير محاضر المخالفات وقرارات الإزالة للتعديات الواقعة على المصارف، ومتابعة عدم تكرار التعدي وإزالة التعديات فى مهدها.

ويذكر أن هيئة الصرف تقوم بتنفيذ العديد من المشروعات فى مجال توسيع وتعميق وصيانة المصارف المكشوفة، وتنفيذ شبكات الصرف المغطى وصيانتها، وتنفيذ العديد من الأعمال الصناعية على المجارى المائية، بما يحقق الإدارة المثلى لمنظومة الصرف الزراعى فى مصر.