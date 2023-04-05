الرئيس القبرصى: مصر استطاعت قيادة مشروع منتدى شرق المتوسط للغاز بنجاح

كتب أحمد عرفة

قال الرئيس القبرصى نيكولاس حريستودوليدس، إن مصر تدعم وحدة أراضى قبرص وسلامتها، متابعا: "نعمل على توسيع التعاون الثلاثي مع مصر واليونان وضم آخرين".

وأضاف الرئيس القبرصي، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، في قصر الاتحادية أن مصر استطاعت بنجاح قيادة مشروع منتدى شرق المتوسط للغاز، مستطردا: "أود التركيز على أهمية التعاون مع مصر في مجال الطاقة".

ولفت رئيس قبرص إلى تطابق وجهات النظر مع مصر في مختلف قضايا المنطقة، متابعا :"لدينا شراكة ناجحة مع مصر تتسم بالاحترام المتبادل، ومهتمون بتعزيز أوجه التعاون والشراكة مع مصر".