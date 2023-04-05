اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 05 أبريل 2023 09:00 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس القبرصى: مصر استطاعت قيادة مشروع منتدى شرق المتوسط للغاز بنجاح

الأربعاء، 05 أبريل 2023 08:05 م
الرئيس القبرصى: مصر استطاعت قيادة مشروع منتدى شرق المتوسط للغاز بنجاح الرئيس القبرصى نيكولاس حريستودوليدس
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الرئيس القبرصى نيكولاس حريستودوليدس، إن مصر تدعم وحدة أراضى قبرص وسلامتها، متابعا: "نعمل على توسيع التعاون الثلاثي مع مصر واليونان وضم آخرين".

 

وأضاف الرئيس القبرصي، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، في قصر الاتحادية أن مصر استطاعت بنجاح قيادة مشروع منتدى شرق المتوسط للغاز، مستطردا: "أود التركيز على أهمية التعاون مع مصر في مجال الطاقة".

 

ولفت رئيس قبرص إلى تطابق وجهات النظر مع مصر في مختلف قضايا المنطقة، متابعا :"لدينا شراكة ناجحة مع مصر تتسم بالاحترام المتبادل، ومهتمون بتعزيز أوجه التعاون والشراكة مع مصر".


الرئيس السيسى

مصر

رئيس قبرص

نيكولاس حريستودوليدس

اخر الاخبار

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة