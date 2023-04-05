الرئيس البولندى: مستعدون لتسليم أوكرانيا كل أسطولنا من مقاتلات ميج 29

كتب- وكالات

أعلن الرئيس البولندى، أندريه دودا، اليوم الأربعاء، أنّ بلاده مستعدّة لتسليم كييف "مستقبلاً" كامل أسطولها من مقاتلات ميغ-29 السوفييتية الصنع.

وقال دودا فى مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، نشره "العربية نت"، إنّ بولندا التى سبق أن زودت اوكرانيا ثماني مقاتلات ميغ-29 على أن ترسل ستا أخرى قريبا، ستكون "مستقبلا مستعدة لتسلم أوكرانيا كامل أسطولها من (مقاتلات) ميغ" والذى يضم ثلاثين طائرة.

وأضاف الرئيس البولندى، أنّ بلاده ستطلب خلال القمة المقبلة لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، في فيلينيوس في يوليو "ضمانات أمنية إضافية" لأوكرانيا.

وتابع اندريه دودا: "نحاول الحصول على ضمانات أمنية إضافية لأوكرانيا، لتعزّز القدرات العسكرية لأوكرانيا وتعزّز أيضاً شعور الشعب الأوكراني بالأمان".

وفي وقت سابق، اليوم الأربعاء، وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وزوجته إلى بولندا في زيارة رسمية تهدف لتقديم الشكر للدولة المجاورة على دعمها الحاسم في الدفاع عن أوكرانيا ضد العملية العسكرية الروسية.

وتأتي هذه الزيارة في أعقاب زيارات للولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وبلجيكا، إلا أنها تختلف هذه المرة بسبب الإعلان عنها مسبقا دون طابع السرية، كما حدث في الزيارات السابقة.

كما أنه من غير المعتاد أن تنضم السيدة الأولى أولينا زيلينسكا للرئيس في زياراته الخارجية.

ووصف مارسين برزيداتش، مستشار الرئيس البولندي أندريه دودا للسياسة الخارجية، الزيارة بأنها الأولى من نوعها لزيلنسكي منذ بدء الحرب.

وقال إن زيلينسكي عبر الحدود البولندية بالفعل قبل اجتماعه صباح اليوم (الأربعاء) مع دودا.

كانت وارسو قد استقبلت أعدادا كبيرة من اللاجئين، وأصبحت مركزا للمساعدات الإنسانية والأسلحة المتجهة إلى أوكرانيا.