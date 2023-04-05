اليوم السابع
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الخارجية الروسية: موسكو ستتجاهل مطالب الإفراج عن صحفي أمريكى متهم بالتجسس

الأربعاء، 05 أبريل 2023 05:19 م
الخارجية الروسية: موسكو ستتجاهل مطالب الإفراج عن صحفي أمريكى متهم بالتجسس وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف
وكالات

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قالت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو ستتجاهل المطالب بالإفراج عن الصحفي الأمريكي المتهم بالتجسس، بحسب موقع "العربية" الإخبارى.

يأتي هذا فى الوقت الذى اتّهم فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، أجهزة استخبارات غربية لم يسمّها بالضلوع في "هجمات إرهابية" في بلاده، وذلك بعد ثلاثة أيام من مصرع مدوّن عسكري روسي شهير في تفجير عبوّة ناسفة في سانت بطرسبورج.


وقال بوتين خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي نُقلت وقائعه عبر التلفزيون إنّ "هناك كلّ الأسباب للاعتقاد أنّ دولاً ثالثة وأجهزة استخبارات غربية متورّطة في التحضير لأعمال تخريبية وإرهابية" في روسيا كما في الأراضي الأوكرانية الخاضعة لسيطرة موسكو.

 
 
 

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