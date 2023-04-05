وقالت الخارجية - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم الإخبارية" الثلاثاء - إنه "تم التعبير عن الاحتجاج على ما نشرته السفارة على مواقع التواصل الاجتماعي من المزاعم حول الفظائع المرتكبة من قبل القوات المسلحة الروسية في مدينة بوتشا وغيرها من المدن الأوكرانية".



وأشارت الخارجية الروسية إلى "عدم جواز الاتهامات الكاذبة تجاه العسكريين الروس على خلفية توريد باريس للمعدات العسكرية والذخيرة لأوكرانيا".



يذكر أن أوكرانيا اتهمت روسيا في أبريل عام 2022 بارتكاب مجازر وجرائم قتل تجاه السكان المدنيين في مدينة بوتشا بمقاطعة كييف وغيرها من المدن الأوكرانية، أثناء العملية العسكرية، ورفضت موسكو الاتهامات الموجهة إليها، حيث وصفت وزارة الدفاع الروسية ذلك بأنه "استفزاز" من قبل أوكرانيا.