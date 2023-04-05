الحكومة تعفى 25 ألف طن دواجن مجمدة من الضرائب الجمركية

وافق مجلس الوزراء على إعفاء كمية 25 ألف طن دواجن مجمدة من الضرائب الجمركية، وذلك لطرحها بمنافذ بيع السلع الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية بأسعار مخفضة، وهو ما يأتي فى إطار توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة، تلبية لاحتياجاتهم.
الحكومة تعفى 25 ألف طن دواجن مجمدة من الضرائب الجمركيةالأربعاء، 05 أبريل 2023 01:17 م
اجتماع الحكومة
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