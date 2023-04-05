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الحكومة تعفى 25 ألف طن دواجن مجمدة من الضرائب الجمركية

الأربعاء، 05 أبريل 2023 01:17 م
الحكومة تعفى 25 ألف طن دواجن مجمدة من الضرائب الجمركية اجتماع الحكومة
كتبت هند مختار

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وافق مجلس الوزراء على إعفاء كمية 25 ألف طن دواجن مجمدة من الضرائب الجمركية، وذلك لطرحها بمنافذ بيع السلع الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية بأسعار مخفضة، وهو ما يأتي فى إطار توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة، تلبية لاحتياجاتهم.

الضرائب الجمركية

مجلس الوزراء

مصطفى مدبولي

الحكومة

دواجن مجمدة

اليوم السابع بلس



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