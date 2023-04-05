الحبس 3 سنوات لـ3 متهمين تعدوا على بائع ملابس وصديقه فى الإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمود طه سالم، رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار أحمد عبد الوهاب تركي، والمستشار خالد محمد عبد الفتاح، وسكرتير المحكمة كيرلس الراوى، حضوريا للمتهم الأول " و.أ.ال" وغيابيا للمتهمين "م.ا.ال" و" م.ب.ز"، بالحبس مع الشغل لمدة 3 سنوات بشأن إحراز وحيازة سلاح أبيض والمصادرة وألزمتهم بالمصاريف الجنائية، وانقضاء الدعوي الجنائية بالنسبة للمحكوم عليهم في تهمة الضرب، للصلح، وذلك في اتهامهم بالتعدي علي المجني عليهما " ش.ش.ح" و" م.ع.ح" والشروع في قتلهما.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 13980 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة كرموز، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من مأمور قسم شرطة كرموز، يفيد بقيام المتهمين بالتعدى على المجني عليهم والشروع في قتلهم بسلاح أبيض بمحل سكنهم بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة كرموز، أنه حال تواجد المجني عليه " ش.ش.ح" بائع ملابس بمنزله برفقة المجني عليه الثاني " م.ع ح" عامل ،فؤجي بقيام كل من " و.أ.ال" عامل و " م.ا.ال" عاطل و" م.ب.ز" عاطل ، بكسر باب الشقة والدلوف الي الداخل محرزين أسلحة بيضاء ، وعند مشاهدتهم المجني عليه الأول، أمسك به المتهم الثاني وشل حركته فتمكن المتهم الثالث من ضربة والتعدي عليه بسلاح أبيض سكين استقرت برأسه قاصدين ازهاق روحه وذاك بسبب خلافات سابقة بينهم ، وقام المتهمين بالتعدي بالضرب بالسلاح الأبيض علي المجني عليه الثاني، مما ادي الي إصابته ،وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي أمرت بإحالة القضية الي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها علي المتهمين.