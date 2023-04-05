الجامعة العربية تدعو لتوفير السبل اللازمة لحماية ورعاية الأطفال الأيتام

بيشوى رمزى

أكدت الجامعة العربية على أهمية توفير السبل اللازمة لحماية ورعاية الأطفال الايتام بهدف تجديد الالتزام الإنساني والقانوني تجاه حقوق الأطفال ومصلحتهم الفضلى.

يأتي ذلك في بيان أصدرته الامانة العامة لجامعة الدول العربية بمناسبة اليوم العربي لليتيم، والذي تحتفل به تنفيذاً لقرار مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في دورتها (39) والذي نص على تخصيص يوم "الخامس عشر من رمضان يوم عربي لليتيم من كل عام".

وتعتبر جامعة الدول العربية احياء "اليوم العربي لليتيم"، فرصة هامة لحث الجهات الحكومية المعنية بقضايا الطفولة على مضاعفة جهودها الرامية لتأمين الرعاية والحماية للأطفال الإيتام، وتبني سياسات وقوانين تضمن حقوقهم وتساهم في تأمين الاحتياجات الإنسانية اللازمة لهم، ودعوة الهيئات ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام لمضاعفة جهودها في نشر ثقافة وكفالة رعاية الإيتام وترسيخ مفهوم قيم التكافل والتراحم تحفيزاً لرأي العام لزيادة الاهتمام بقضاياهم وإدماجهم في المجتمع، وإبراز مكانة اليتيم وعظم الأجر والثواب الكبيرين للقائمين على رعايته وكفالته.

وهذا العام، ونحن نعمل على متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ندعو القائمين على رعاية الأطفال الايتام لجعل يوم اليتيم يوماً خاصاً يتم من خلاله دراسة أحوالهم واحتياجاتهم وتوفير السبل اللازمة لحمايتهم، وإذكاء وعي الرأي العام بأهمية كفالة الطفل اليتيم، "فلا استثمار في مستقبلنا أمتنا العربية أعظم من الاستثمار في الطفولة".